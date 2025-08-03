Формула-1, Гран-при Венгрии — 2025: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:55 мск

В воскресенье, 3 августа, состоится гонка 14-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Начало заезда запланировано на 16:00 по московскому времени. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

С поул-позиции будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место по итогам квалификации завоевал лидер чемпионата Оскар Пиастри из «Макларена»

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 266 очков. Его товарищ по команде Ландо Норрис располагается на второй позиции (250 баллов). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (185 очков).