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Формула-1, Гран-при Венгрии — 2025: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:55 мск

Формула-1, Гран-при Венгрии — 2025: онлайн-трансляция гонки начнётся в 15:55 мск
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В воскресенье, 3 августа, состоится гонка 14-го этапа сезона-2025 Формулы-1 — Гран-при Венгрии. Начало заезда запланировано на 16:00 по московскому времени. Интернет-портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

С поул-позиции будет стартовать пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место по итогам квалификации завоевал лидер чемпионата Оскар Пиастри из «Макларена»

Первое место в общем зачёте пилотов сейчас занимает гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, на счету которого 266 очков. Его товарищ по команде Ландо Норрис располагается на второй позиции (250 баллов). Топ-3 замыкает Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (185 очков).

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