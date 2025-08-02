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Названа одна из причин сенсационного поула Леклера на Гран-при Венгрии

Названа одна из причин сенсационного поула Леклера на Гран-при Венгрии
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр сообщил, что смена тактики в третьем сегменте квалификации позволила Шарлю Леклеру одержать победу. В команде приняли решение выпустить Леклера на трассу раньше, чтобы он не замедлялся и не ждал своей очереди для быстрой попытки.

«Думаю, самое большое различие заключалось в том, ждёшь ты своей очереди для попытки или нет. Когда стоишь в очереди, а мы, кажется, стояли в очереди всего минуту и 30 секунд, теряется 6–7 °C температуры шин. А затем уже невозможно никак отыграться.

Когда шины находятся в правильном температурном окне, это стоит больше чем полсекунды», — приводит слова Вассёра The Race.

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