Мекис: нужно использовать подобные дни конструктивно, чтобы стать лучше

Руководитель «Ред Булл» Лоран Мекис прокомментировал итоги квалификации Гран-при Венгрии.

«У нас пока не было идеальных выходных, и нам с трудом удавалось попасть в нужное окно, в том числе в квалификации. Сцепление с трассой было проблемой практически с самого начала свободных заездов. Мы перепробовали множество вариантов с обеими машинами, как с Юки, так и с Максом, и, честно говоря, не дали нашим гонщикам ту машину, которую они хотели.

Справились ли мы? Нет, но теперь у нас есть достаточно данных, которые помогают нам понять, в чём проблемы. Если мы хотим прогрессировать, мы должны использовать такие дни конструктивно, чтобы в конечном итоге стать лучше.

Это неприятно, но из таких ситуаций можно извлечь уроки. Юки вылетел из первого сегмента, ему не хватило всего пары сотых. Он был довольно близок к Максу в обоих своих заездах, но нам просто не хватило скорости. Макс довольно впечатляюще прошёл в третий сегмент, несмотря на наши трудности, и то, где он квалифицировался, вероятно, является истинным отражением того, где мы находимся в эти выходные.

Нам предстоит много работы, чтобы раскрыть потенциал, но мы будем продолжать бороться. Завтра будут совершенно другие условия. Во время гонки, вероятно, будут высокие температуры, и посмотрим, что можно сделать в таких вводных», — приводит слова Мекиса пресс-служба команды.