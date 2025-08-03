В гонке Формулы-4 произошёл завал на 15 машин

Массовая авария произошла во время старта второй гонки пятого этапа сезона-2025 Итальянской Формулы-4 в Имоле. В аварии пострадало 15 автомобилей.

После аварии гонка была остановлена красным флагом. К счастью, никто из пилотов не получил серьёзных травм.

В итоге гонка так и не была возобновлена. В настоящий момент нет информации о том, будет ли гонка проведена или она отменена окончательно.

Лидером чемпионата Итальянской Формулы-4 является японский гонщик Кин Накамура-Берта, набравший 228 очков. Второе место занимает бразилец Габриэл Гомес, набравший 179 баллов. Третьим в чемпионате идёт сын легендарного пилота IndyCar Дэна Уэлдона Себастьян Уэлдон.