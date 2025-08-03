Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В гонке Формулы-4 произошёл завал на 15 машин

В гонке Формулы-4 произошёл завал на 15 машин
Комментарии

Массовая авария произошла во время старта второй гонки пятого этапа сезона-2025 Итальянской Формулы-4 в Имоле. В аварии пострадало 15 автомобилей.

После аварии гонка была остановлена красным флагом. К счастью, никто из пилотов не получил серьёзных травм.

В итоге гонка так и не была возобновлена. В настоящий момент нет информации о том, будет ли гонка проведена или она отменена окончательно.

Лидером чемпионата Итальянской Формулы-4 является японский гонщик Кин Накамура-Берта, набравший 228 очков. Второе место занимает бразилец Габриэл Гомес, набравший 179 баллов. Третьим в чемпионате идёт сын легендарного пилота IndyCar Дэна Уэлдона Себастьян Уэлдон.

Материалы по теме
Марти выиграл спринт Формулы-2 в Венгрии, Данн — 2-й, Кроуфорд — 3-й
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android