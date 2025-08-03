Стролл: похоже, трасса в Венгрии хорошо подходит «Астон Мартин»

Пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировал шестой результат в квалификации Гран-при Венгрии.

«Сегодня команда показала хороший результат. Это было особенно важно после тяжёлого уикенда в Спа всего несколько дней назад. Пилотировать машину в квалификации было очень комфортно.

Результаты получились плотными. Я уступил поулу одну десятую и завтра буду стартовать шестым, это очень хорошо. Похоже, что эта трасса хорошо подходит нашей машине, а в сегодняшних условиях всё сложилось идеально. Стартовать с высокой позиции всегда приятно. Посмотрим, что получится завтра. Надеюсь, нам удастся заработать очки», — приводит слова Лэнса Стролла официальный сайт команды.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер.