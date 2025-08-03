Цунода — о невыходе из 1-го сегмента в Венгрии: Ферстаппен почти остался. Могу гордиться

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода из команды «Ред Булл» нашёл позитивный момент из-за невыхода из первого сегмента квалификации Гран-при Венгрии.

«На протяжении всего уикенда, я думаю, с нашей стороны в гараже был позитив в том, что мы постоянно приближались к Максу. В некоторых сессиях мы оказались даже впереди. Итак, есть из чего извлечь позитив, но в то же время нашей команде нелегко.

Проигрыш Ферстаппену в квалификации? Очевидно, Макс есть Макс. Но в то же время, как я уже сказал, я определённо настроен позитивно. Так что, я думаю, конечно, неприятно упускать возможность выйти из первого сегмента. Но к тому же и Макс почти остался в нём. Итак, кое-что, чем я могу немного гордиться», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.