Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Цунода — о невыходе из 1-го сегмента в Венгрии: Ферстаппен почти остался. Могу гордиться

Цунода — о невыходе из 1-го сегмента в Венгрии: Ферстаппен почти остался. Могу гордиться
Аудио-версия:
Комментарии

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода из команды «Ред Булл» нашёл позитивный момент из-за невыхода из первого сегмента квалификации Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041

«На протяжении всего уикенда, я думаю, с нашей стороны в гараже был позитив в том, что мы постоянно приближались к Максу. В некоторых сессиях мы оказались даже впереди. Итак, есть из чего извлечь позитив, но в то же время нашей команде нелегко.

Проигрыш Ферстаппену в квалификации? Очевидно, Макс есть Макс. Но в то же время, как я уже сказал, я определённо настроен позитивно. Так что, я думаю, конечно, неприятно упускать возможность выйти из первого сегмента. Но к тому же и Макс почти остался в нём. Итак, кое-что, чем я могу немного гордиться», — приводит слова Цуноды издание Racingnews365.

Материалы по теме
«Я совершенно бесполезен». Семикратный чемпион Ф-1 хочет уйти на фоне кризиса?!
«Я совершенно бесполезен». Семикратный чемпион Ф-1 хочет уйти на фоне кризиса?!
Материалы по теме
Мекис: команда сосредоточена на том, чтобы помочь Цуноде
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android