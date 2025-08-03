Вассёр: обе наши машины были близки к тому, чтобы остаться в первом сегменте
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Руководитель команды Формулы-1 «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги квалификации Гран-при Венгрии.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041
«Это был непростой поул, так как в первом и втором сегментах мы боролись за то, чтобы правильно подобрать рабочую температуру шин, и были близки к тому, чтобы обе наши машины не вышли во второй сегмент. Условия сильно менялись, во втором сегменте даже шёл небольшой дождь.
Затем в конце концов Шарль нашёл способ правильно расположить шины в нужном температурном окне. Это был грандиозный круг, и это очень позитивное выступление, учитывая, что разница между 10-м и первым временем настолько мала.
Льюис был очень близок к Шарлю, но не смог собрать нужное время. Ему определённо придётся нелегко в гонке», — приводит слова Вассёра Sky Sports.
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