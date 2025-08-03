Камара выиграл дождевую гонку Ф-3 в Венгрии и досрочно стал чемпионом сезона-2025

В воскресенье, 3 августа, завершилась основная гонка предпоследнего — девятого — этапа Формулы-3 на трассе «Хунгароринг». Бразильский пилот команды «Трайдент» Рафаэл Камара одержал победу в дождевом заезде и оформил досрочное чемпионство. Вторым финишировал испанец Мари Бойя из «Кампоса». Туукка Тапонен из «АРТ Гран-при» — третий.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-3. Венгрия. Гонка

1. Рафаэл Камара («Трайдент») — 23 круга.

2. Мари Бойя («Кампос») +1.9.

3. Туукка Тапонен («АРТ Гран-при») +12.9.

4. Чарли Вурц («Трайдент») +13.6

5. Теофиль Наэль («Ван Амерсфорт Рейсинг») +14.1

6. Никола Цолов («Кампос») +14.9

7. Брандо Бадоер («Према») +20.9

8. Лауренс ван Хупен («АРТ Гран-при») +21.7

9. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +23.2

10. Тасанапол Интрапхувасак («Кампос») +25.0.