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Формула-3 — Венгрия — результаты гонки

Камара выиграл дождевую гонку Ф-3 в Венгрии и досрочно стал чемпионом сезона-2025
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В воскресенье, 3 августа, завершилась основная гонка предпоследнего — девятого — этапа Формулы-3 на трассе «Хунгароринг». Бразильский пилот команды «Трайдент» Рафаэл Камара одержал победу в дождевом заезде и оформил досрочное чемпионство. Вторым финишировал испанец Мари Бойя из «Кампоса». Туукка Тапонен из «АРТ Гран-при» — третий.

Фото: Кадр из трансляции

Формула-3. Венгрия. Гонка

1. Рафаэл Камара («Трайдент») — 23 круга.
2. Мари Бойя («Кампос») +1.9.
3. Туукка Тапонен («АРТ Гран-при») +12.9.
4. Чарли Вурц («Трайдент») +13.6
5. Теофиль Наэль («Ван Амерсфорт Рейсинг») +14.1
6. Никола Цолов («Кампос») +14.9
7. Брандо Бадоер («Према») +20.9
8. Лауренс ван Хупен («АРТ Гран-при») +21.7
9. Алессандро Джусти («МП Мотоспорт») +23.2
10. Тасанапол Интрапхувасак («Кампос») +25.0.

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