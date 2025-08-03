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Чедвик — о словах Хэмилтона про его бесполезность: между ним и Леклером одна десятая

Чедвик — о словах Хэмилтона про его бесполезность: между ним и Леклером одна десятая
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Трёхкратная чемпионка W Series британка Джейми Чедвик отреагировала на самокритику семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона после квалификации в Венгрии.

«Тяжело слышать, как он это говорит, потому что я не думаю, что тот Льюис, которого мы знаем, настолько самокритичен, но в последнее время это стало проявляться больше и больше. В прошлом году в «Мерседесе» он начал намекать на то, что у него действительно были проблемы с выступлениями в квалификациях, и был очень самокритичен. Это было тяжело слушать, потому что он терял в себе.

Он признал, что раз машина на поуле, значит, дело не в болиде, а в нём. Но мне в это трудно поверить. Между ними может быть 0.1 или около того. В субботу был неудачный момент из-за того, что он не смог собрать время, и это привело к невыходу во второй сегмент, а затем Шарлю удалось занять поул-позицию. Это очень сложно определить. У них есть данные, и они могут понять, почему это произошло.

До этого Шарль говорил о разных подходах к настройке, и, возможно, с понижением температуры это помогло немного больше», — приводит слова Чедвик издание Sky Sрorts.

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