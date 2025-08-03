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Уиндзор: Ферстаппен смог добиться лучшего в квалификации, несмотря на болид

Уиндзор: Ферстаппен смог добиться лучшего в квалификации, несмотря на болид
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Авторитетный журналист Питер Уиндзор похвалил четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из «Ред Булл» за выступление в квалификации Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Квалификация
02 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Окончено
1
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
1:15.372
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.026
3
Ландо Норрис
McLaren
+0.041

«У «Ред Булл» был трудный день, но ситуация начала набирать обороты, поскольку условия изменились, и Макс смог добиться большего как пилот, а не просто смириться со всем, что происходило с машиной: перегревом шин, отсутствием сцепления с трассой спереди, отсутствием сцепления сзади, езда словно по льду — всё то, о чём он говорил.

Но по мере того, как квалификация подходила к концу третьего сегмента, он, я думаю, стал лучше чувствовать себя, особенно когда температура понизилась. И с боковыми ветрами, которые, безусловно, присутствовали в определённые моменты, особенно с западной стороны, у него была другая машина. В этой ситуации он мог быть обычным Максом Ферстаппеном, просто демонстрируя, на что он способен, используя все те инструменты, которые есть у него под рукой», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.

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