Уиндзор: Ферстаппен смог добиться лучшего в квалификации, несмотря на болид

Авторитетный журналист Питер Уиндзор похвалил четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена из «Ред Булл» за выступление в квалификации Гран-при Венгрии.

«У «Ред Булл» был трудный день, но ситуация начала набирать обороты, поскольку условия изменились, и Макс смог добиться большего как пилот, а не просто смириться со всем, что происходило с машиной: перегревом шин, отсутствием сцепления с трассой спереди, отсутствием сцепления сзади, езда словно по льду — всё то, о чём он говорил.

Но по мере того, как квалификация подходила к концу третьего сегмента, он, я думаю, стал лучше чувствовать себя, особенно когда температура понизилась. И с боковыми ветрами, которые, безусловно, присутствовали в определённые моменты, особенно с западной стороны, у него была другая машина. В этой ситуации он мог быть обычным Максом Ферстаппеном, просто демонстрируя, на что он способен, используя все те инструменты, которые есть у него под рукой», — сказал Уиндзор на своём YouTube-канале.