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Форнароли выиграл гонку Ф-2 в Венгрии и укрепил лидерство в сезоне, Станек — второй

В воскресенье, 3 августа, завершилась основная гонка 10-го этапа Формулы-2 на трассе «Хунгароринг». Победу одержал итальянский гонщик «Инвикты» Леонардо Форнароли. Вторым финишировал его напарник из Чехии Роман Станек. Третий - Джек Кроуфорд («ДАМС»).

У Леонардо теперь 154 очка в личном зачёте, у идущего на второй строчке Джека Кроуфорда 137. У Рихарда Версхора — 135.

Формула-2. Венгрия. Гонка

1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 37 кругов.

2. Роман Станек («Инвикта») +2.1.

3. Джек Кроуфорд («ДАМС») +4.7.

4. Люк Браунинг («Хайтек») +6.0.

5. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +11.5.

6. Арвид Линдблад («Кампос») +22.0.

7. Дино Беганович («Хайтек») +22.5.

8. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +23.0.

9. Алекс Данн («Роден») +23.6.

10. Пепе Марти («Кампос») +24.2.