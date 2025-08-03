Форнароли выиграл гонку Ф-2 в Венгрии и укрепил лидерство в сезоне, Станек — второй
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В воскресенье, 3 августа, завершилась основная гонка 10-го этапа Формулы-2 на трассе «Хунгароринг». Победу одержал итальянский гонщик «Инвикты» Леонардо Форнароли. Вторым финишировал его напарник из Чехии Роман Станек. Третий - Джек Кроуфорд («ДАМС»).
У Леонардо теперь 154 очка в личном зачёте, у идущего на второй строчке Джека Кроуфорда 137. У Рихарда Версхора — 135.
Формула-2 2025. Этап 10, Будапешт, Венгрия
Гран-при Венгрии. Основная гонка (37 кругов)
03 августа 2025, воскресенье. 11:20 МСК
Окончено
1
Леонардо Форнароли
Invicta Virtuosi Racing
1:00:13.630
2
Роман Станек
Invicta Virtuosi Racing
+2.152
3
Джек Кроуфорд
DAMS
+4.716
Формула-2. Венгрия. Гонка
1. Леонардо Форнароли («Инвикта») — 37 кругов.
2. Роман Станек («Инвикта») +2.1.
3. Джек Кроуфорд («ДАМС») +4.7.
4. Люк Браунинг («Хайтек») +6.0.
5. Рихард Версхор («МП Мотоспорт») +11.5.
6. Арвид Линдблад («Кампос») +22.0.
7. Дино Беганович («Хайтек») +22.5.
8. Оливер Гёте («МП Мотоспорт») +23.0.
9. Алекс Данн («Роден») +23.6.
10. Пепе Марти («Кампос») +24.2.
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