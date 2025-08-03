Ферстаппен: надеюсь, дождя в гонке в Венгрии не будет

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» надеется, что на Гран-при Венгрии не будет дождя.

«На мой взгляд, да. Это было не так давно, но в Монце тоже было очень плохо. Также не уверен, что ситуация значительно улучшится по ходу гонки. У меня просто нет сцепления с дорогой, и вы просто скользите. Кроме того, у меня больше изнашиваются шины, так что это тоже не помогает.

Я никогда не ожидал, что это будет наш лучший уикенд, но он вышел слишком тяжёлым. Учитывая то, что я чувствую сейчас в машине, я также очень надеюсь, что дождя не будет», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.