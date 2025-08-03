Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен: надеюсь, дождя в гонке в Венгрии не будет

Ферстаппен: надеюсь, дождя в гонке в Венгрии не будет
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» надеется, что на Гран-при Венгрии не будет дождя.

«На мой взгляд, да. Это было не так давно, но в Монце тоже было очень плохо. Также не уверен, что ситуация значительно улучшится по ходу гонки. У меня просто нет сцепления с дорогой, и вы просто скользите. Кроме того, у меня больше изнашиваются шины, так что это тоже не помогает.

Я никогда не ожидал, что это будет наш лучший уикенд, но он вышел слишком тяжёлым. Учитывая то, что я чувствую сейчас в машине, я также очень надеюсь, что дождя не будет», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Материалы по теме
Уиндзор: Ферстаппен смог добиться лучшего в квалификации, несмотря на болид
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android