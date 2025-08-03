Юки Цунода начнёт Гран-при Венгрии с пит-лейна

Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», начнёт основную гонку на Гран-при Венгрии с пит-лейна, сообщили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

Делегат ФИА Джо Бауэр опубликовал заявление, в котором говорится о том, что заменили на болиде японца. Цунода получил новый двигатель, который стал пятым для него в сезоне-2025 при разрешённых четырёх силовых установках. Также были заменены выхлопная система, турбокомпрессор, установка MGU-H и внесены изменения в тормозную систему в режиме «закрытого парка».

В квалификации японец показал 16-й результат и не вышел из первого сегмента.