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Юки Цунода начнёт Гран-при Венгрии с пит-лейна

Юки Цунода начнёт Гран-при Венгрии с пит-лейна
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Японский гонщик Формулы-1 Юки Цунода, представляющий команду «Ред Булл», начнёт основную гонку на Гран-при Венгрии с пит-лейна, сообщили в Международной автомобильной федерации (ФИА).

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Не началось

Делегат ФИА Джо Бауэр опубликовал заявление, в котором говорится о том, что заменили на болиде японца. Цунода получил новый двигатель, который стал пятым для него в сезоне-2025 при разрешённых четырёх силовых установках. Также были заменены выхлопная система, турбокомпрессор, установка MGU-H и внесены изменения в тормозную систему в режиме «закрытого парка».

В квалификации японец показал 16-й результат и не вышел из первого сегмента.

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