Макс Ферстаппен проведёт 200-ю гонку в команде «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен в этот уикенд отметит 200-й старт в составе команды «Ред Булл». Это знаковый этап в карьере гонщика, который выступает за австрийскую команду с 2016 года. Макс написал об этом на своей странице в социальной сети.

Юбилейный Гран-при складывается для гонщика не лучшим образом — по итогам квалификации на трассе «Хунгароринг» Ферстаппен занял лишь восьмое место. На протяжении всех сессий он испытывал проблемы с недостатком сцепления как передних, так и задних колёс с трассой.

В сезоне-2025 Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте после 13 Гран-при. На его счету 185 очков.