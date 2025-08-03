В США призвали «сделать автомобили снова великими» изображением «Лады»

В официальном аккаунте Республиканской партии США в социальной сети X (ранее Twitter) опубликовано сообщение в поддержку законопроекта президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с призывом «сделать автомобили снова великими».

Сообщение Республиканской партии США Фото: Скриншот x.com/GOP

При этом на изображении, приложенном к посту, виден кузов советского автомобиля ВАЗ — модели 2101. В комментариях к посту многие призвали удалить изображение, однако оно по-прежнему доступно в аккаунте Республиканской партии.

Напомним, ранее стало известно о том, что на фоне дополнительных пошлин, введённых президентом США, поставки своих автомобилей в страну приостановили Audi и Jaguar Land Rover. Кроме того, многие автопроизводители отчитались о падении прибыли в связи с введёнными в США законами.