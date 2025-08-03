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Брандл: Ферстаппен помог Леклеру слипстримом завоевать поул

Брандл: Ферстаппен помог Леклеру слипстримом завоевать поул
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Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл высказался о шансах пилота «Феррари» Шарля Леклера на победу на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

«Вчера «Феррари» абсолютно верно разобралась с трафиком, никаких очередей на пит-лейне, а Макс Ферстаппен раздал Шарлю слипстрим, который и помог вырвать поул.

Обгонять в Венгрии не так-то просто. Это четвёртый по длительности рывок на старте до первого поворота. И если Леклер сохранит лидерство после первого поворота, то до первой волны пит-стопов его будет трудно обогнать. Но это два «Макларена» против одной «Феррари», и «Макларен» может играть в любую игру, в какую захочет», — сказал Брандл в эфире Sky Sрorts.

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