Брандл: Ферстаппен помог Леклеру слипстримом завоевать поул

Бывший гонщик Формулы-1 Мартин Брандл высказался о шансах пилота «Феррари» Шарля Леклера на победу на Гран-при Венгрии.

«Вчера «Феррари» абсолютно верно разобралась с трафиком, никаких очередей на пит-лейне, а Макс Ферстаппен раздал Шарлю слипстрим, который и помог вырвать поул.

Обгонять в Венгрии не так-то просто. Это четвёртый по длительности рывок на старте до первого поворота. И если Леклер сохранит лидерство после первого поворота, то до первой волны пит-стопов его будет трудно обогнать. Но это два «Макларена» против одной «Феррари», и «Макларен» может играть в любую игру, в какую захочет», — сказал Брандл в эфире Sky Sрorts.