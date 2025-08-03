Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экклстоун исключил возможность покупки доли в «Альпин» вместе с Хорнером

Экклстоун исключил возможность покупки доли в «Альпин» вместе с Хорнером
Комментарии

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун заявил, что не рассматривает вариант покупки доли в команде «Альпин» совместно с экс-главой «Ред Булл» Кристианом Хорнером.

«Скорее Льюис выиграет восьмой титул, чем случится это. Льюис выступал фантастически, он всё ещё невероятно талантлив. Может, он уже хочет уступить место. Будет ужасно, если с ним что-то случится сейчас», — сказал Экклстоун в интервью Sky Sports перед Гран-при Венгрии.

Кристиан Хорнер покинул пост руководителя «Ред Булл» после внутреннего расследования в команде. Берни Экклстоун ранее управлял Формулой-1 до 2017 года. Льюис Хэмилтон в следующем сезоне перейдёт из «Мерседеса» в «Феррари». Семикратный чемпион мира не выигрывал титул с 2020 года.

Материалы по теме
Названы три важные фигуры Формулы-1, которые могут быть в скандальном деле Эпштейна
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android