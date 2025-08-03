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Редкий McLaren F1 хотят продать за рекордную сумму

Редкий McLaren F1 хотят продать за рекордную сумму
McLaren F1
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На аукцион RM Sotheby’s выставлен спорткар McLaren F1 1997 года выпуска — один из семи экземпляров автомобиля, импортированных в США. Ожидаемая цена лота составляет $ 23 млн, и, если автомобиль будет выкуплен по этой стоимости, он станет самым дорогим McLaren, ушедшим с молотка. В данный момент аукционный рекорд McLaren — $ 20,4 млн, которые заплатили за F1 на торгах Gooding & Company в августе 2021 года.

McLaren F1

McLaren F1

Фото: RM Sotheby's

McLaren F1 — дорожная версия автомобиля, разработанного Гордоном Марри и выигравшего «24 часа Ле-Мана» в 1995 году. Машина оснащается 6,1-литровым двигателем BMW S70/2 V12 мощностью 461 кВт (627 л. с.), а её максимальная скорость — 356 км/ч. Причём модифицированный вариант McLaren F1 в 1998 году смог достичь 386,4 км/ч, установив Рекорд книги Гиннесса как самый быстрый серийный автомобиль в мире.

McLaren F1

McLaren F1

Фото: RM Sotheby's

Торги закроются 17 августа.

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