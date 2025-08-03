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Окончательная стартовая решётка Гран-при Венгрии Формулы-1

Окончательная стартовая решётка Гран-при Венгрии Формулы-1
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В воскресенье, 3 августа, на трассе «Хунгароринг» состоится 14-й этап Формулы-1 в сезоне 2025 года Гран-при Венгрии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с финальной стартовой решёткой предстоящей гонки с учётом всех штрафов. Старт гонки запланирован на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Идёт

С пит-лейна гонку начнёт Юки Цунода из «Ред Булл».

Формула-1. Гран-при Венгрии. Стартовая решётка

1. Шарль Леклер («Феррари»)
2. Оскар Пиастри («Макларен»)
3. Ландо Норрис («Макларен»)
4. Джордж Расселл («Мерседес»)
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
6. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
7. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
9. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
11. Оливер Берман («Хаас»)
12. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
13. Карлос Сайнс («Уильямс»)
14. Франко Колапинто («Альпин»)
15. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
16. Пьер Гасли («Альпин»)
17. Эстебан Окон («Хаас»)
18. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)
19. Алекс Албон («Уильямс»)
С пит-лейна: Юки Цунода («Ред Булл»)

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