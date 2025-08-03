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Персонаж мема «Гарольд, скрывающий боль» посетил Гран-при Венгрии Формулы-1

Персонаж мема «Гарольд, скрывающий боль» посетил Гран-при Венгрии Формулы-1
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Андраш Арато, ставший известным как герой интернет-мема «Гарольд, скрывающий боль», посетил гонку Формулы-1 на трассе «Хунгароринг» в Венгрии. Во время уикенда он побывал в паддоке и сделал совместное фото с пилотом Исаком Хаджаром из команды «Рейсинг Буллз».

Ранее Арато уже посещал этап Формулы-1 в Сингапуре. Венгерский инженер по образованию, он приобрёл мировую известность благодаря фотосессии 2010-х годов, на основе которой появился популярный мем.

Основная гонка Гран-при Венгрии состоится сегодня в 16:00. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию события.

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