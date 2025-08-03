Браун — о борьбе Пиастри и Норриса: пусть победит лучший

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил, как в команде относятся к борьбе за титул между Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом.

«Я с самого первого дня говорил, что не променял бы наш состав пилотов ни на какой другой. Думаю, они очень хорошо дополняют один другого и очень быстро учатся друг у друга. В пятницу было видно, что они старались изо всех сил, подталкивали друг друга и пытались выжать максимум. На мой взгляд, это нечто особенное.

Нам нравится эта динамика. Мы живём гонками, поэтому видеть, что они сражаются так, как это было на нескольких этапах, для нас захватывающе. Мы ничего не меняем сейчас и не собираемся в будущем. Не чувствуем роста напряжения. Знаем, что многое поставлено на карту, но всё это очень хорошо, и мы наслаждаемся этим, не выражая никаких опасений.

Осознаём, что будет непросто, но у нас отличные отношения с обоими пилотами, очень открытые и прозрачные. Так что я не вижу причин, почему бы им не провести эпическую борьбу до финиша. Пусть победит лучший гонщик», — сказал Браун в эфире Sky Sports.