Ферстаппену грозит штраф за выдавливание Хэмилтона на Гран-при Венгрии

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оказался под расследованием за инцидент с семикратным обладателем титула, пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном в ходе гонки Гран-при Венгрии. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Венгрии.

Инцидент произошёл в четвёртом повороте — Ферстаппен в борьбе с трафиком пошёл на оптимистичный манёвр против британца, вынудив гонщика «Феррари» срезать этот самый поворот.

Напомним, в настоящий момент у Ферстаппена есть девять штрафных баллов в суперлицензии, ближайшие два балла сгорят 27 октября 2025 года — они были получены на прошлогоднем Гран-при Мексики. При достижении порога в 12 штрафных баллов за календарный год пилот будет вынужден пропустить одну гонку.