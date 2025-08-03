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Ферстаппену грозит штраф за выдавливание Хэмилтона на Гран-при Венгрии

Ферстаппену грозит штраф за выдавливание Хэмилтона на Гран-при Венгрии
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оказался под расследованием за инцидент с семикратным обладателем титула, пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном в ходе гонки Гран-при Венгрии. «Чемпионат» ведёт прямую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

Инцидент произошёл в четвёртом повороте — Ферстаппен в борьбе с трафиком пошёл на оптимистичный манёвр против британца, вынудив гонщика «Феррари» срезать этот самый поворот.

Напомним, в настоящий момент у Ферстаппена есть девять штрафных баллов в суперлицензии, ближайшие два балла сгорят 27 октября 2025 года — они были получены на прошлогоднем Гран-при Мексики. При достижении порога в 12 штрафных баллов за календарный год пилот будет вынужден пропустить одну гонку.

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