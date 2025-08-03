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«Вы просто должны слушать меня!» Леклер раскритиковал «Феррари» по ходу гонки

«Вы просто должны слушать меня!» Леклер раскритиковал «Феррари» по ходу гонки
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подверг критике некие действия своей команды по ходу гонки Гран-при Венгрии, из-за которой темп монегаска стал заметно ниже. В итоге Леклер не сумел догнать Ландо Норриса на более старых шинах и затем почти без борьбы отдал вторую позицию Оскару Пиастри.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Это невероятно разочаровывает. Мы потеряли всю конкурентоспособность. Вы просто должны слушать меня. Я бы нашёл другой способ справиться с этими проблемами. Теперь же всё просто неуправляемо. Финиш на подиуме станет чудом», — сказал Леклер.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Венгрии Формулы-1. На момент написания новости в гонке лидирует Ландо Норрис.

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