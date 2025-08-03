«Вы просто должны слушать меня!» Леклер раскритиковал «Феррари» по ходу гонки
Поделиться
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подверг критике некие действия своей команды по ходу гонки Гран-при Венгрии, из-за которой темп монегаска стал заметно ниже. В итоге Леклер не сумел догнать Ландо Норриса на более старых шинах и затем почти без борьбы отдал вторую позицию Оскару Пиастри.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916
«Это невероятно разочаровывает. Мы потеряли всю конкурентоспособность. Вы просто должны слушать меня. Я бы нашёл другой способ справиться с этими проблемами. Теперь же всё просто неуправляемо. Финиш на подиуме станет чудом», — сказал Леклер.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Венгрии Формулы-1. На момент написания новости в гонке лидирует Ландо Норрис.
Комментарии
- 3 августа 2025
-
17:41
-
17:26
-
17:20
-
16:51
-
16:02
-
15:45
-
15:13
-
14:52
-
14:49
-
14:38
-
14:25
-
13:46
-
13:39
-
12:55
-
12:08
-
11:42
-
11:30
-
10:58
-
10:31
-
09:59
-
09:49
-
09:30
-
00:58
-
00:54
-
00:02
- 2 августа 2025
-
23:53
-
23:00
-
22:51
-
22:51
-
22:47
-
21:58
-
21:27
-
21:04
-
20:59
-
20:32