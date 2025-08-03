«Вы просто должны слушать меня!» Леклер раскритиковал «Феррари» по ходу гонки

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер подверг критике некие действия своей команды по ходу гонки Гран-при Венгрии, из-за которой темп монегаска стал заметно ниже. В итоге Леклер не сумел догнать Ландо Норриса на более старых шинах и затем почти без борьбы отдал вторую позицию Оскару Пиастри.

«Это невероятно разочаровывает. Мы потеряли всю конкурентоспособность. Вы просто должны слушать меня. Я бы нашёл другой способ справиться с этими проблемами. Теперь же всё просто неуправляемо. Финиш на подиуме станет чудом», — сказал Леклер.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Венгрии Формулы-1. На момент написания новости в гонке лидирует Ландо Норрис.