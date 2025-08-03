Норрис выиграл Гран-при Венгрии, Пиастри — второй, Ферстаппен — девятый

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в гонке Гран-при Венгрии. Вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри. Третьим к финишу пришёл гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.
Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал девятым. Семикратный чемпион мира гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал лишь 12-м.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка
1. Ландо Норрис («Макларен») — 70 кругов
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.698
3. Джордж Расселл («Мерседес») +21.916
4. Шарль Леклер («Феррари») +42.560
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +59.040
6. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:06.169
7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:08.174
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:09.451
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:12.645
10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг
11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1 круг
12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1 круг
13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг
14. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг
15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг
16. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг
17. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг
18. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг
19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг
20. Оливер Берман («Хаас») — сход.