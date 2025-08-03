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Норрис выиграл Гран-при Венгрии, Пиастри — второй, Ферстаппен — девятый

Пилот «Макларена» Ландо Норрис одержал победу в гонке Гран-при Венгрии. Вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри. Третьим к финишу пришёл гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Четырёхкратный и действующий чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен финишировал девятым. Семикратный чемпион мира гонщик «Феррари» Льюис Хэмилтон финишировал лишь 12-м.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка

1. Ландо Норрис («Макларен») — 70 кругов

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.698

3. Джордж Расселл («Мерседес») +21.916

4. Шарль Леклер («Феррари») +42.560

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +59.040

6. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +1:06.169

7. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:08.174

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +1:09.451

9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1:12.645

10. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +1 круг

11. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +1 круг

12. Льюис Хэмилтон («Феррари») +1 круг

13. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +1 круг

14. Карлос Сайнс («Уильямс») +1 круг

15. Александер Албон («Уильямс») +1 круг

16. Эстебан Окон («Хаас») +1 круг

17. Юки Цунода («Ред Булл») +1 круг

18. Франко Колапинто («Альпин») +1 круг

19. Пьер Гасли («Альпин») +1 круг

20. Оливер Берман («Хаас») — сход.