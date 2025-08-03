«Это был наш единственный шанс». Норрис отреагировал на победу на Гран-при Венгрии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу на Гран-при Венгрии.
«Я выжат, просто выжат, было очень трудно. Мы на самом деле не планировали стратегию одного пит-стопа, но после первого круга это был наш единственный шанс. На последнем отрезке Оскар догонял, я атаковал изо всех сил. И благодаря этому рад ещё больше. Сегодня у нас идеальный результат. Не думал, что сможем победить, я надеялся, что смена тактики позволит выйти хотя бы на второе место.
Я знал, что в чистом воздухе смогу атаковать, и, возможно, всё сработает. Так и вышло. Такие решения — это всегда риск, но вместе с этим нужно не допускать ошибок, проезжать хорошие круги, и нам это удалось. Борьба с Оскаром была трудной, но интересной. Должен отдать ему должное — он выдал отличный отрезок, я еле удержался», — сказал Норрис в интервью после гонки.
- 3 августа 2025
-
19:20
-
19:11
-
18:43
-
18:36
-
18:06
-
18:04
-
18:00
-
17:41
-
17:26
-
17:20
-
16:51
-
16:02
-
15:45
-
15:13
-
14:52
-
14:49
-
14:38
-
14:25
-
13:46
-
13:39
-
12:55
-
12:08
-
11:42
-
11:30
-
10:58
-
10:31
-
09:59
-
09:49
-
09:30
-
00:58
-
00:54
-
00:02
- 2 августа 2025
-
23:53
-
23:00
-
22:51