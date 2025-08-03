«Это был наш единственный шанс». Норрис отреагировал на победу на Гран-при Венгрии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу на Гран-при Венгрии.

«Я выжат, просто выжат, было очень трудно. Мы на самом деле не планировали стратегию одного пит-стопа, но после первого круга это был наш единственный шанс. На последнем отрезке Оскар догонял, я атаковал изо всех сил. И благодаря этому рад ещё больше. Сегодня у нас идеальный результат. Не думал, что сможем победить, я надеялся, что смена тактики позволит выйти хотя бы на второе место.

Я знал, что в чистом воздухе смогу атаковать, и, возможно, всё сработает. Так и вышло. Такие решения — это всегда риск, но вместе с этим нужно не допускать ошибок, проезжать хорошие круги, и нам это удалось. Борьба с Оскаром была трудной, но интересной. Должен отдать ему должное — он выдал отличный отрезок, я еле удержался», — сказал Норрис в интервью после гонки.