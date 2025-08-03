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«Это был наш единственный шанс». Норрис отреагировал на победу на Гран-при Венгрии

«Это был наш единственный шанс». Норрис отреагировал на победу на Гран-при Венгрии
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал победу на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Я выжат, просто выжат, было очень трудно. Мы на самом деле не планировали стратегию одного пит-стопа, но после первого круга это был наш единственный шанс. На последнем отрезке Оскар догонял, я атаковал изо всех сил. И благодаря этому рад ещё больше. Сегодня у нас идеальный результат. Не думал, что сможем победить, я надеялся, что смена тактики позволит выйти хотя бы на второе место.

Я знал, что в чистом воздухе смогу атаковать, и, возможно, всё сработает. Так и вышло. Такие решения — это всегда риск, но вместе с этим нужно не допускать ошибок, проезжать хорошие круги, и нам это удалось. Борьба с Оскаром была трудной, но интересной. Должен отдать ему должное — он выдал отличный отрезок, я еле удержался», — сказал Норрис в интервью после гонки.

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