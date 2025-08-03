«Я хотя бы попытался». Пиастри — о борьбе с Норрисом на последних кругах Гран-при Венгрии

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второе место на Гран-при Венгрии.

«Я атаковал так сильно, как мог. После того как увидел, что Ландо перешёл на один пит-стоп, понял, что должен обогнать его на трассе — и сказать это проще, чем сделать. Такие решения — это всегда риск, и сегодня мы оказались не с той стороны. Команда проделала отличную работу, во второй половине гонки машина прямо ожила. Она была хороша весь уикенд, и за это я благодарен команде.

Удивлён ли я решением Ландо перейти на один пит-стоп? И да, и нет. В какой-то момент ему было уже особо нечего терять, так что большим сюрпризом это не стало. Не знаю, было ли верно совершать андеркат Леклера в конце, с этим нужно разобраться.

В борьбе с Ландо мне нужно было оказаться хотя бы на пару десятых ближе, а для этого требовалось, чтобы он ошибся. Думаю, на предпоследнем круге был мой лучший шанс — если возможность есть, ты не оставляешь её на последний круг. Я хотя бы попытался, но не вышло», — сказал Пиастри в интервью после финиша гонки.