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«Я хотя бы попытался». Пиастри — о борьбе с Норрисом на последних кругах Гран-при Венгрии

«Я хотя бы попытался». Пиастри — о борьбе с Норрисом на последних кругах Гран-при Венгрии
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал второе место на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Я атаковал так сильно, как мог. После того как увидел, что Ландо перешёл на один пит-стоп, понял, что должен обогнать его на трассе — и сказать это проще, чем сделать. Такие решения — это всегда риск, и сегодня мы оказались не с той стороны. Команда проделала отличную работу, во второй половине гонки машина прямо ожила. Она была хороша весь уикенд, и за это я благодарен команде.

Удивлён ли я решением Ландо перейти на один пит-стоп? И да, и нет. В какой-то момент ему было уже особо нечего терять, так что большим сюрпризом это не стало. Не знаю, было ли верно совершать андеркат Леклера в конце, с этим нужно разобраться.

В борьбе с Ландо мне нужно было оказаться хотя бы на пару десятых ближе, а для этого требовалось, чтобы он ошибся. Думаю, на предпоследнем круге был мой лучший шанс — если возможность есть, ты не оставляешь её на последний круг. Я хотя бы попытался, но не вышло», — сказал Пиастри в интервью после финиша гонки.

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