«Думаю, был контакт». Расселл прокомментировал обгон Леклера в борьбе за третье место

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал третье место на Гран-при Венгрии и обгон Шарля Леклера в борьбе за подиум.

«Очень доволен сегодняшней гонкой. Вчерашняя квалификация стала для нас сюрпризом, но этот уикенд в целом всех удивил. Счастлив вернуться на подиум. Борьба с Шарлем порой была рискованной, но мы заработали дополнительный очки.

Когда ты идёшь в атаку издалека, если пилот впереди смещается, то ты уже ничего не можешь поделать, ведь ты уже на пределе. Думаю, во второй раз у нас был контакт. Рад, что в итоге получилось прорваться. Это определённо была наша лучшая гонка за последнее время», — сказал Расселл в интервью после финиша гонки.