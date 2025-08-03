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«Думаю, был контакт». Расселл прокомментировал обгон Леклера в борьбе за третье место

«Думаю, был контакт». Расселл прокомментировал обгон Леклера в борьбе за третье место
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал третье место на Гран-при Венгрии и обгон Шарля Леклера в борьбе за подиум.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Очень доволен сегодняшней гонкой. Вчерашняя квалификация стала для нас сюрпризом, но этот уикенд в целом всех удивил. Счастлив вернуться на подиум. Борьба с Шарлем порой была рискованной, но мы заработали дополнительный очки.

Когда ты идёшь в атаку издалека, если пилот впереди смещается, то ты уже ничего не можешь поделать, ведь ты уже на пределе. Думаю, во второй раз у нас был контакт. Рад, что в итоге получилось прорваться. Это определённо была наша лучшая гонка за последнее время», — сказал Расселл в интервью после финиша гонки.

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