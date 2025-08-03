Общий зачёт Ф-1 после ГП Венгрии: Норрис приблизился к Пиастри, «Астон Мартин» — шестой

По итогам Гран-при Венгрии Формулы-1 в общем зачёте по-прежнему лидирует Оскар Пиастри, но его отрыв от выигравшего гонку Ландо Норриса сократился до девяти очков. Третье место занимает Макс Ферстаппен, но Джордж Расселл сократил отставание от топ-3 до 15 баллов.

Формула-1. Личный зачёт (топ-10):

1. Оскар Пиастри («Макларен») — 284 очка

2. Ландо Норрис («Макларен») — 275

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 187

4. Джордж Расселл («Мерседес») — 172

5. Шарль Леклер («Феррари») — 151

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») — 109

7. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 64

8. Александер Албон («Уильямс») — 54

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 37

10. Эстебан Окон («Хаас») — 27

В Кубке конструкторов преимущество «Макларена» достигло уже 299 очков — оно гарантирует команде первую строчку на несколько этапов вперёд. В борьбе за второе место «Мерседес» отыграл у «Феррари» четыре очка и уступает теперь 24 балла. Следом идут «Ред Булл» и «Уильямс», а на шестую строчку поднялся «Астон Мартин», опередивший «Кик-Заубер» и «Рейсинг Буллз».

Кубок конструкторов:

1. «Макларен» — 559 очков

2. «Феррари» — 260

3. «Мерседес» — 236

4. «Ред Булл» — 194

5. «Уильямс» — 70

6. «Астон Мартин» — 52

7. «Кик-Заубер» — 51

8. «Рейсинг Буллз» — 45

9. «Хаас» — 35

10. «Альпин» — 20.