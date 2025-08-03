«Возникла проблема с шасси». Леклер извинился перед «Феррари» за сообщения по радио

Пилот «Феррари» Шарль Леклер извинился перед командой за радиосообщения в ходе гонки Гран-при Венгрии. Леклер финишировал в заезде на четвёртой позиции, а в ходе гонки высказал недовольство действиями «Феррари», отметив, что нужно сначала обсуждать, а затем уже принимать решения.

«Я, видимо, поторопился с суждениями, поскольку, покинув машину, узнал больше деталей о том, что произошло. Я думал, мы обсуждали кое-что другое, и, к сожалению, возникла проблема с шасси. Нам нужно разобраться, что это было, чтобы это не повторилось. Лучше я себя от этого не чувствую, поскольку сражался за победу, а потом возникли эти проблемы. Нам нужно внимательнее изучить, что произошло, потому что машина стала неуправляемой.

Это был единичный случай, не думаю, что в будущем что-то такое повторится. Это произошло в районе 40-го круга, и затем проблема лишь усугублялась. Неприятно, когда ты держишь всё под контролем, у машины есть темп выиграть гонку, а затем ты оказываешься нигде — даже на подиум не попал», — приводит слова Леклера Sky Sports.