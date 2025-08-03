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«Почему ты не врезался в Норриса?» Рассел пошутил над пилотами «Макларена»

«Почему ты не врезался в Норриса?» Рассел пошутил над пилотами «Макларена»
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пошутил насчёт потенциальной аварии между пилотами «Макларена» за два круга до финиша гонки Гран-при Венгрии. Напомним, Пиастри атаковал Норриса на торможении в первый поворот, однако, увидев, что Ландо оставил ему мало места на внутренней траектории, заблокировал перелнюю правую покрышку и избежал потенциальной аварии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Почему ты в него не врезался, было бы здорово!» — сказал Джордж Расселл в комнате охлаждения Оскару Пиастри после гонки.

Напомним, победу в Гран-при Венгрии одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал его напаник Оскар Пиастри. Джордж Расселл пришёл к финишу на третьей позиции, замкнув подиум.

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