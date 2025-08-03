«Почему ты не врезался в Норриса?» Рассел пошутил над пилотами «Макларена»

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл пошутил насчёт потенциальной аварии между пилотами «Макларена» за два круга до финиша гонки Гран-при Венгрии. Напомним, Пиастри атаковал Норриса на торможении в первый поворот, однако, увидев, что Ландо оставил ему мало места на внутренней траектории, заблокировал перелнюю правую покрышку и избежал потенциальной аварии.

«Почему ты в него не врезался, было бы здорово!» — сказал Джордж Расселл в комнате охлаждения Оскару Пиастри после гонки.

Напомним, победу в Гран-при Венгрии одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал его напаник Оскар Пиастри. Джордж Расселл пришёл к финишу на третьей позиции, замкнув подиум.