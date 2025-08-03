Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр высказался о проблемах Леклера с шасси на Гран-при Венгрии

Вассёр высказался о проблемах Леклера с шасси на Гран-при Венгрии
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о проблемах, с которыми столкнулся Шарль Леклер в ходе Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Возможно, дело было в давлении в шинах. Но нам нужно разобраться. Однако отрыв был невелик. Правда, на первых двух отрезках мы контролировали ситуацию, а на первом даже смогли немного оторваться от Пиастри. На втором отрезке было сложнее, но мы смогли удержать лидерство. На последнем отрезке у нас было двухсекундное отставание от «Макларена» по темпу, и мы полностью проиграли гонку. Это очень обидно, ведь до этого момента мы ехали очень хорошо, и Шарлю удавалось лидировать. В целом мы должны были рассчитывать на гораздо лучший результат.

Проблемы с шасси на 40-м круге? Да, так и было. Но я думаю, что на 40-м круге это означает, что он всё ещё был на втором отрезке. У нас же проблема возникла на третьем отрезке», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.

Материалы по теме
Сказка «Феррари» с ужасным концом. Драматичная гонка Формулы-1 в Венгрии
Сказка «Феррари» с ужасным концом. Драматичная гонка Формулы-1 в Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android