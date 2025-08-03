Вассёр высказался о проблемах Леклера с шасси на Гран-при Венгрии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о проблемах, с которыми столкнулся Шарль Леклер в ходе Гран-при Венгрии.

«Возможно, дело было в давлении в шинах. Но нам нужно разобраться. Однако отрыв был невелик. Правда, на первых двух отрезках мы контролировали ситуацию, а на первом даже смогли немного оторваться от Пиастри. На втором отрезке было сложнее, но мы смогли удержать лидерство. На последнем отрезке у нас было двухсекундное отставание от «Макларена» по темпу, и мы полностью проиграли гонку. Это очень обидно, ведь до этого момента мы ехали очень хорошо, и Шарлю удавалось лидировать. В целом мы должны были рассчитывать на гораздо лучший результат.

Проблемы с шасси на 40-м круге? Да, так и было. Но я думаю, что на 40-м круге это означает, что он всё ещё был на втором отрезке. У нас же проблема возникла на третьем отрезке», — приводит слова Вассёра Motorsport Italia.