«Были близки к дисквалификации». Расселл предположил причину проблем Леклера

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл высказал мнение, что резкое падение темпа Шарля Леклера по ходу Гран-при Венгрии было вызвано необходимостью избежать повышенного износа доски скольжения под днищем и, соответственно, дисквалификации.

«Он же не скажет вам, что они были близки к дисквалификации. Единственная вещь, которую мы можем предположить, — то, что они слишком опустили машину. Из-за этого пришлось поднять давление в колёсах. Я заметил, что они использовали режим работы двигателя, при котором мотор становится медленнее в конце прямой — то есть в момент максимального износа планки. Это единственная вещь, про которую мы можем подумать, базируясь на временах на круге, режиме использования мотора и другой подобной информации», — приводит слова Расселла RaceFans.