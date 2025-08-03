Ферстаппен избежал штрафа за инцидент с Хэмилтоном на Гран-при Венгрии
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Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен избежал наказания за инцидент с пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Венгрии.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916
Напомним, Ферстаппен оказался под расследованием за инцидент с Хэмилтоном. Инцидент произошёл в четвёртом повороте — Ферстаппен в борьбе с трафиком пошёл на оптимистичный манёвр против британца, вынудив гонщика «Феррари» срезать этот самый поворот.
Напомним, в настоящий момент у Ферстаппена есть девять штрафных баллов в суперлицензии, ближайшие два балла сгорят 27 октября 2025 года — они были получены на прошлогоднем Гран-при Мексики. При достижении порога в 12 штрафных баллов за календарный год пилот будет вынужден пропустить одну гонку.
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