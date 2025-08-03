Ферстаппен не понял, почему судьи решили расследовать инцидент с Хэмилтоном

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил удивление, что стюарды Гран-при Венгрии решили расследовать после гонки инцидент между ним и пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном, когда гонщики боролись за 11-е место.

«Я начал занимать внутренний радиус. Конечно, это быстрый поворот, но при нашей прижимной силе контроль над машиной выше. Думаю, он очень поздно осознал, что я внутри. Поэтому он чуть отвернул и, конечно, оказался за пределами трассы — вот и всё. Мы не коснулись, ничего не произошло.

Поэтому мне трудно понять, почему вообще расследование после гонки. Мы объяснили со своей стороны, а Льюиса там не было. Не думаю, что Льюис придавал всему этому большое значение. Если бы было так, он бы пришёл к стюардам, не правда ли? Думаю, у нас обоих в любом случае были не лучшие уикенды», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.