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Ферстаппен не понял, почему судьи решили расследовать инцидент с Хэмилтоном

Ферстаппен не понял, почему судьи решили расследовать инцидент с Хэмилтоном
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выразил удивление, что стюарды Гран-при Венгрии решили расследовать после гонки инцидент между ним и пилотом «Феррари» Льюисом Хэмилтоном, когда гонщики боролись за 11-е место.

«Я начал занимать внутренний радиус. Конечно, это быстрый поворот, но при нашей прижимной силе контроль над машиной выше. Думаю, он очень поздно осознал, что я внутри. Поэтому он чуть отвернул и, конечно, оказался за пределами трассы — вот и всё. Мы не коснулись, ничего не произошло.

Поэтому мне трудно понять, почему вообще расследование после гонки. Мы объяснили со своей стороны, а Льюиса там не было. Не думаю, что Льюис придавал всему этому большое значение. Если бы было так, он бы пришёл к стюардам, не правда ли? Думаю, у нас обоих в любом случае были не лучшие уикенды», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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