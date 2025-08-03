Вассёр объяснил проблемы Хэмилтона в гонке Гран-при Венгрии
Поделиться
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал итоги Гран-при Венгрии для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который закончил гонку на 12-й позиции.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916
«Он сразу потерял две позиции на старте, а затем застрял в трафике. Он оказался за огромным поездом DRS, что было худшим сценарием, ведь даже если ты быстрее впереди идущего, у тебя нет шансов обогнать. И так продолжалось 30 кругов. Потом мы попытались сделать пит-стоп, но это не помогло», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport Italia.
Напомним, победу по итогам гонки завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым к финишу пришёл его напарник Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул пилот «Месредеса» Джордж Расселл.
Материалы по теме
Комментарии
- 3 августа 2025
-
20:58
-
20:53
-
20:33
-
20:26
-
19:49
-
19:44
-
19:30
-
19:20
-
19:11
-
18:43
-
18:36
-
18:06
-
18:04
-
18:00
-
17:41
-
17:26
-
17:20
-
16:51
-
16:02
-
15:45
-
15:13
-
14:52
-
14:49
-
14:38
-
14:25
-
13:46
-
13:39
-
12:55
-
12:08
-
11:42
-
11:30
-
10:58
-
10:31
-
09:59
-
09:49