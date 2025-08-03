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Вассёр объяснил проблемы Хэмилтона в гонке Гран-при Венгрии

Вассёр объяснил проблемы Хэмилтона в гонке Гран-при Венгрии
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Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал итоги Гран-при Венгрии для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который закончил гонку на 12-й позиции.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Он сразу потерял две позиции на старте, а затем застрял в трафике. Он оказался за огромным поездом DRS, что было худшим сценарием, ведь даже если ты быстрее впереди идущего, у тебя нет шансов обогнать. И так продолжалось 30 кругов. Потом мы попытались сделать пит-стоп, но это не помогло», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport Italia.

Напомним, победу по итогам гонки завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым к финишу пришёл его напарник Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул пилот «Месредеса» Джордж Расселл.

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