Вассёр объяснил проблемы Хэмилтона в гонке Гран-при Венгрии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр прокомментировал итоги Гран-при Венгрии для семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, который закончил гонку на 12-й позиции.

«Он сразу потерял две позиции на старте, а затем застрял в трафике. Он оказался за огромным поездом DRS, что было худшим сценарием, ведь даже если ты быстрее впереди идущего, у тебя нет шансов обогнать. И так продолжалось 30 кругов. Потом мы попытались сделать пит-стоп, но это не помогло», — приводит слова Фредерика Вассёра Motorsport Italia.

Напомним, победу по итогам гонки завоевал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым к финишу пришёл его напарник Оскар Пиастри. Тройку сильнейших замкнул пилот «Месредеса» Джордж Расселл.