Цунода назвал проблему с машиной, помешавшую ему в гонке Гран-при Венгрии

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал финиш на 17-м месте в гонке Гран-при Венгрии Формулы-1. Цунода стартовал с пит-лейна после получения сверхлимитных элементов силовой установки и внесения изменений в настройки машины.

«Это был тяжёлый уикенд для команды. Мы знали перед воскресеньем, что будет непросто попасть в очки, а как только я заработал повреждение переднего антикрыла, гонка, по сути, была завершена. На середине дистанции отлетел закрылок Гарни, и это стоило нам серьёзного темпа и ухудшающегося сцепления с трассой. Так что мы потеряли возможность использовать наши правильные тактические решения, которые могли бы принести пользу», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Ред Булл».