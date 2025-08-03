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Цунода назвал проблему с машиной, помешавшую ему в гонке Гран-при Венгрии

Цунода назвал проблему с машиной, помешавшую ему в гонке Гран-при Венгрии
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Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода прокомментировал финиш на 17-м месте в гонке Гран-при Венгрии Формулы-1. Цунода стартовал с пит-лейна после получения сверхлимитных элементов силовой установки и внесения изменений в настройки машины.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Это был тяжёлый уикенд для команды. Мы знали перед воскресеньем, что будет непросто попасть в очки, а как только я заработал повреждение переднего антикрыла, гонка, по сути, была завершена. На середине дистанции отлетел закрылок Гарни, и это стоило нам серьёзного темпа и ухудшающегося сцепления с трассой. Так что мы потеряли возможность использовать наши правильные тактические решения, которые могли бы принести пользу», — приводит слова Цуноды пресс-служба «Ред Булл».

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