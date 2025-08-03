«Могу представить крики Расселла по радио». Леклер — о штрафе за борьбу с Джорджем
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о штрафе, который он получил за манёвр при борьбе с пилотом «Мерседеса» Джорджем Расселлом.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916
«Я знал, что был на грани. У меня нет особого мнения по этому поводу. Мне показалось, что я сдвинулся с места перед торможением, а потом затормозил, очевидно, направив машину к апексу, что я обычно и делаю.
Но я могу представить, как Джордж будет довольно громко кричать по радио. Обычно так и бывает. Меня это не волнует. Если бы в конце гонки была машина безопасности, и я получил бы 5-секундный штраф, я бы, наверное, расстроился гораздо сильнее, но это был не тот случай», — приводит слова Леклера Sky Sports.
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