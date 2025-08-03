Алонсо прокомментировал пятое место на Гран-при Венгрии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал пятый результат по итогам Гран-при Венгрии.

«Гонка прошла так, как мы рассчитывали. В итоге мы максимально использовали потенциал машины в этот уикенд. Все работники команды справились отлично, мы довольны, что заработали 16 очков. В гонке иногда было сложно. Но в итоге у нас всё получилось.

Результат приятно удивил. Нужно проанализировать всё, что произошло в Спа и в Будапеште, чтобы понять, почему в эти выходные мы были настолько быстрее. Я немного отдохну на каникулах и уже с нетерпением жду следующей гонки», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.