Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо прокомментировал пятое место на Гран-при Венгрии

Алонсо прокомментировал пятое место на Гран-при Венгрии
Комментарии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал пятый результат по итогам Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Гонка прошла так, как мы рассчитывали. В итоге мы максимально использовали потенциал машины в этот уикенд. Все работники команды справились отлично, мы довольны, что заработали 16 очков. В гонке иногда было сложно. Но в итоге у нас всё получилось.

Результат приятно удивил. Нужно проанализировать всё, что произошло в Спа и в Будапеште, чтобы понять, почему в эти выходные мы были настолько быстрее. Я немного отдохну на каникулах и уже с нетерпением жду следующей гонки», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

Материалы по теме
Сказка «Феррари» с ужасным концом. Драматичная гонка Формулы-1 в Венгрии
Сказка «Феррари» с ужасным концом. Драматичная гонка Формулы-1 в Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android