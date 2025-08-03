Леклер поддержал Хэмилтона после его слов о бесполезности

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление своего напарника, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в Гран-при Венгрии.

«В конце концов, мы — одна команда, и как бы мне ни хотелось финишировать впереди Льюиса, я хочу, чтобы мы оба добились успеха, и чтобы «Феррари» тоже. Очевидно, эти выходные выдались непростыми для Льюиса.

Но я не сомневаюсь, что это единичный случай, и уверен, что вторая часть сезона сложится гораздо лучше», — приводит слова Шарля Леклера GPBlog.

Напомним, Хэмилтон ранее заявил, что проблема заключается в нём, а не в машине, и посоветовал «Феррари» сменить пилота, чтобы решить проблемы.