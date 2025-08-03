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Леклер поддержал Хэмилтона после его слов о бесполезности

Леклер поддержал Хэмилтона после его слов о бесполезности
Комментарии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал выступление своего напарника, семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона в Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«В конце концов, мы — одна команда, и как бы мне ни хотелось финишировать впереди Льюиса, я хочу, чтобы мы оба добились успеха, и чтобы «Феррари» тоже. Очевидно, эти выходные выдались непростыми для Льюиса.

Но я не сомневаюсь, что это единичный случай, и уверен, что вторая часть сезона сложится гораздо лучше», — приводит слова Шарля Леклера GPBlog.

Напомним, Хэмилтон ранее заявил, что проблема заключается в нём, а не в машине, и посоветовал «Феррари» сменить пилота, чтобы решить проблемы.

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Комментарии
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