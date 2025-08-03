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Ферстаппен: у нас просто не было быстрой машины

Ферстаппен: у нас просто не было быстрой машины
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Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал результаты Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«В эти выходные у нас просто не было быстрой машины. В этом и проблема. Я плохо себя чувствовал на любых шинах. Я скользил буквально везде. К тому же, попадание в трафик даже на свежих шинах вело к тому, что у меня не было сцепления на медленных участках. Все просто от меня отъезжали, и я не мог атаковать. Это всё очень осложняло», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри.

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