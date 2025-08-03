Ферстаппен: у нас просто не было быстрой машины

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен прокомментировал результаты Гран-при Венгрии.

«В эти выходные у нас просто не было быстрой машины. В этом и проблема. Я плохо себя чувствовал на любых шинах. Я скользил буквально везде. К тому же, попадание в трафик даже на свежих шинах вело к тому, что у меня не было сцепления на медленных участках. Все просто от меня отъезжали, и я не мог атаковать. Это всё очень осложняло», — приводит слова Макса Ферстаппена GPBlog.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал его напарник Оскар Пиастри.