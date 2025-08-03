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Алонсо: если бы Бортолето был англичанином, оказался бы на первой странице всех газет

Алонсо: если бы Бортолето был англичанином, оказался бы на первой странице всех газет
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Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о шестом результате своего клиента, пилота «Кик-Заубера» Габриэла Бортолето.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Он лучший новичок поколения. Если бы он был англичанином или что-то вроде того и финишировал шестым за «Заубер», то оказался бы на первой странице всех газет», — приводит слова Алонсо Sportskeeda.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал его напарник Оксар Пиастри.

Бортолето финишировал шестым, что стало лучшим результатом для бразильского чемпиона Формулы-2 и Формулы-3 в карьере в Формуле-1. Напомним, Бортолето проводит дебютный сезон в «Королевских гонках».

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