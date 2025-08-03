Алонсо: если бы Бортолето был англичанином, оказался бы на первой странице всех газет

Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о шестом результате своего клиента, пилота «Кик-Заубера» Габриэла Бортолето.

«Он лучший новичок поколения. Если бы он был англичанином или что-то вроде того и финишировал шестым за «Заубер», то оказался бы на первой странице всех газет», — приводит слова Алонсо Sportskeeda.

Напомним, победу в гонке одержал пилот «Макларена» Ландо Норрис, вторым финишировал его напарник Оксар Пиастри.

Бортолето финишировал шестым, что стало лучшим результатом для бразильского чемпиона Формулы-2 и Формулы-3 в карьере в Формуле-1. Напомним, Бортолето проводит дебютный сезон в «Королевских гонках».