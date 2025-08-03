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В «Макларене» считали стратегию с двумя пит-стопами более выгодной

В «Макларене» считали стратегию с двумя пит-стопами более выгодной
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о тактике команды на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Наша базовая стратегия сегодня заключалась в двух пит-стопах. Мы не думали, что стратегия с одной остановкой окажется возможной. В случае с Оскаром мы попробовали пойти по хорошей, детерминированной тактике с двумя пит-стопами, чтобы постараться пройти Леклера за счёт первой остановки, а затем растянуть отрезок перед вторым пит-стопом, чтобы получить преимущество в несколько десятых для обгона Щарля. И это сработало.

Что до Ландо, когда мы продлили его отрезок, то не думали, что стратегия с одной остановкой оставалась возможной. Но Норрису удалось собрать несколько очень сильных кругов на изношенных шинах. Потому мы каким-то образом убедили себя, что тактика с одним пит-стопом оказалась довольно конкурентоспособной. Мы не выбирали между двумя стратегиями, считая их равноценными. Мы считали, что два пит-стопа более выгодны», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

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