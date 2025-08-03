Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Едва держался в последнем повороте». Антонелли — о долгом отрезке на «харде»

«Едва держался в последнем повороте». Антонелли — о долгом отрезке на «харде»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о финише на 10-й позиции на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Этот последний отрезок был очень длинным. Казалось, он бесконечен! Я проехал почти 50 кругов на этих жёстких шинах, и к концу каждого круга я едва держался в последнем повороте и оборонялся перед первым. У машин позади было лучшее сцепление с трассой, но мне удалось их удержать. Было здорово заработать очко, потому что наш темп в чистом воздухе был хорош. Если после летнего перерыва я смогу стартовать ближе к лидерам, то знаю, что мы сможем бороться за хорошие очки каждый уикенд.

Очень рад, что в эти выходные ко мне вернулась уверенность в машине. Я уезжаю из Будапешта, чувствуя себя гораздо увереннее после того, как вернулся к предыдущей задней подвеске. Вчерашняя квалификация была ужасной, потому что наш темп явно был хорош. Но мы можем взять это чувство уверенности с собой во вторую половину сезона», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.

Материалы по теме
Сказка «Феррари» с ужасным концом. Драматичная гонка Формулы-1 в Венгрии
Сказка «Феррари» с ужасным концом. Драматичная гонка Формулы-1 в Венгрии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android