«Едва держался в последнем повороте». Антонелли — о долгом отрезке на «харде»

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о финише на 10-й позиции на Гран-при Венгрии.

«Этот последний отрезок был очень длинным. Казалось, он бесконечен! Я проехал почти 50 кругов на этих жёстких шинах, и к концу каждого круга я едва держался в последнем повороте и оборонялся перед первым. У машин позади было лучшее сцепление с трассой, но мне удалось их удержать. Было здорово заработать очко, потому что наш темп в чистом воздухе был хорош. Если после летнего перерыва я смогу стартовать ближе к лидерам, то знаю, что мы сможем бороться за хорошие очки каждый уикенд.

Очень рад, что в эти выходные ко мне вернулась уверенность в машине. Я уезжаю из Будапешта, чувствуя себя гораздо увереннее после того, как вернулся к предыдущей задней подвеске. Вчерашняя квалификация была ужасной, потому что наш темп явно был хорош. Но мы можем взять это чувство уверенности с собой во вторую половину сезона», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.