Цунода: мало кто, кроме меня, способен показывать настолько близкую в Ферстаппену скорость
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Пилот «Ред Булл» Юки Цунода высказался о своём отставании от Макса Ферстаппена.
Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916
«Я настроен позитивно, мне удалось добиться прогресса благодаря новому днищу машины, которое я получил в Бельгии. Отставание от Макса стабильно сокращается. Возможно, этого не видно, но на самом деле мне не хватает одной десятой от его темпа. Не знаю, как много пилотов способны показывать настолько близкую к нему скорость.
Завтра я поеду на базу, чтобы поработать на симуляторе. Нужно понять, что мы сделали неправильно, и продолжить много работать во время летнего перерыва, чтобы не начать следующую половину сезона так, как мы закончили эту. Мы сохраняем позитивный настрой и планируем вернуться сильнее», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.
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