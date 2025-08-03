Цунода: мало кто, кроме меня, способен показывать настолько близкую в Ферстаппену скорость

Пилот «Ред Булл» Юки Цунода высказался о своём отставании от Макса Ферстаппена.

«Я настроен позитивно, мне удалось добиться прогресса благодаря новому днищу машины, которое я получил в Бельгии. Отставание от Макса стабильно сокращается. Возможно, этого не видно, но на самом деле мне не хватает одной десятой от его темпа. Не знаю, как много пилотов способны показывать настолько близкую к нему скорость.

Завтра я поеду на базу, чтобы поработать на симуляторе. Нужно понять, что мы сделали неправильно, и продолжить много работать во время летнего перерыва, чтобы не начать следующую половину сезона так, как мы закончили эту. Мы сохраняем позитивный настрой и планируем вернуться сильнее», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.