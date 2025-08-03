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Вольф: Хэмилтон всегда будет величайшим гонщиком, и никто этого у него не отнимет

Вольф: Хэмилтон всегда будет величайшим гонщиком, и никто этого у него не отнимет
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о семикратном чемпионе мира, пилоте «Феррари» Льюисе Хэмилтоне.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Льюис никогда не скрывает своих чувств. Он очень много об этом думал, когда его спросили после того, как сессия была очень напряжённой. Он сомневается в себе, такое случалось и раньше. Когда он чувствовал, что не оправдал собственных ожиданий, а у команды была своя цель, он был таким эмоциональным и открытым с самой юности.

И он будет себя корить. Он — величайший гонщик всех времён. И всегда будет величайшим гонщиком, и никто этого у него не отнимет.

Уход Льюиса? У него есть незаконченные дела в Формуле-1. «Мерседес» не справился с регламентом 2022 года, а Льюис никогда не был доволен машинами с граунд-эффектом, и в этом плане они ему не подходят. Возможно, это связано со стилем вождения. Ему не нужно никуда уходить. В следующем году появятся совершенно новые автомобили, совершенно другие в управлении, новые силовые установки, которым потребуется интеллектуальный способ управления энергией.

Так что Льюис полностью уверен в своих силах, и я надеюсь, что он останется ещё надолго в Формуле-1», — приводит слова Вольфа Motorsport.

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