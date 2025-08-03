Вольф: Хэмилтон всегда будет величайшим гонщиком, и никто этого у него не отнимет

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о семикратном чемпионе мира, пилоте «Феррари» Льюисе Хэмилтоне.

«Льюис никогда не скрывает своих чувств. Он очень много об этом думал, когда его спросили после того, как сессия была очень напряжённой. Он сомневается в себе, такое случалось и раньше. Когда он чувствовал, что не оправдал собственных ожиданий, а у команды была своя цель, он был таким эмоциональным и открытым с самой юности.

И он будет себя корить. Он — величайший гонщик всех времён. И всегда будет величайшим гонщиком, и никто этого у него не отнимет.

Уход Льюиса? У него есть незаконченные дела в Формуле-1. «Мерседес» не справился с регламентом 2022 года, а Льюис никогда не был доволен машинами с граунд-эффектом, и в этом плане они ему не подходят. Возможно, это связано со стилем вождения. Ему не нужно никуда уходить. В следующем году появятся совершенно новые автомобили, совершенно другие в управлении, новые силовые установки, которым потребуется интеллектуальный способ управления энергией.

Так что Льюис полностью уверен в своих силах, и я надеюсь, что он останется ещё надолго в Формуле-1», — приводит слова Вольфа Motorsport.