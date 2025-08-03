Бортолето прокомментировал лучший результат в карьере

Пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал шестой результат на Гран-при Венгрии.

«Я невероятно доволен итогами дня, мне удалось достичь лучшего результата в кварьере, что стало следствием напряжённой работы всей команды. Мы делаем правильные шаги в правильном направлении, и это только начало того, чего мы можем добиться вместе… Это была напражяжённая гонка, но я выложился по полной, не допустил ни одной ошибки. Мы максимально использовали все возможности, безупречно провели пит-стопы. Я рад за команду.

Я ехал между двукратным чемпионом Формулы-1 Фернандо Алонсо и четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном. Это был невероятный опыт и напоминание о том, как далеко мы продвинулись», — приводит слова Бортолето пресс-служба команды.