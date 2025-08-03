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Бортолето прокомментировал лучший результат в карьере

Бортолето прокомментировал лучший результат в карьере
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Пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето прокомментировал шестой результат на Гран-при Венгрии.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Я невероятно доволен итогами дня, мне удалось достичь лучшего результата в кварьере, что стало следствием напряжённой работы всей команды. Мы делаем правильные шаги в правильном направлении, и это только начало того, чего мы можем добиться вместе… Это была напражяжённая гонка, но я выложился по полной, не допустил ни одной ошибки. Мы максимально использовали все возможности, безупречно провели пит-стопы. Я рад за команду.

Я ехал между двукратным чемпионом Формулы-1 Фернандо Алонсо и четырёхкратным чемпионом Максом Ферстаппеном. Это был невероятный опыт и напоминание о том, как далеко мы продвинулись», — приводит слова Бортолето пресс-служба команды.

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