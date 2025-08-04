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Хилл: Хэмилтону просто нужно хорошо отдохнуть

Хилл: Хэмилтону просто нужно хорошо отдохнуть
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о словах пилота «Феррари», семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона.

Формула-1 2025. Этап 14, Модьород, Венгрия
Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
03 августа 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Ландо Норрис
McLaren
1:35:21.231
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.698
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+21.916

«Только что посмотрел гонку. Хороший Гран-при. Всё так, как нам нравится. Довольно смелый манёвр в исполнении Оскара Пиастри. Всё могло завершиться совершенно по-другому.

Печально видеть Хэмилтона таким подавленным. Бывает сложно, когда приходит время уйти. Будет ли ещё один сезон? Но с каждым годом становится только труднее. Может быть, Льюису нужно просто хорошо отдохнуть в ходе летнего перерыва в чемпионате», — написал Деймон Хилл в соцсетях.

Напомним, Хэмилтон ранее заявил, что проблема заключается в нём, а не в машине, и посоветовал «Феррари» сменить пилота, чтобы решить проблемы.

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