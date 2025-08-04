Хилл: Хэмилтону просто нужно хорошо отдохнуть

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл высказался о словах пилота «Феррари», семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона.

«Только что посмотрел гонку. Хороший Гран-при. Всё так, как нам нравится. Довольно смелый манёвр в исполнении Оскара Пиастри. Всё могло завершиться совершенно по-другому.

Печально видеть Хэмилтона таким подавленным. Бывает сложно, когда приходит время уйти. Будет ли ещё один сезон? Но с каждым годом становится только труднее. Может быть, Льюису нужно просто хорошо отдохнуть в ходе летнего перерыва в чемпионате», — написал Деймон Хилл в соцсетях.

Напомним, Хэмилтон ранее заявил, что проблема заключается в нём, а не в машине, и посоветовал «Феррари» сменить пилота, чтобы решить проблемы.