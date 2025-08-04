Хюлькенберг объяснил выбор необычной стратегии на Гран-при Венгрии

Пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг прокомментировал 13-й результат на Гран-при Венгрии.

«Это была сложная гонка. Стартуя с последних рядов, мы знали, что нас впереди ждёт сложная борьба на узкой трассе, где сложно справиться с трафиком. В итоге мы выбрали агрессивную стратегию с двумя остановками, которая казалась многообещающей, но в итоге более эффективным стал вариант с одним пит-стопом.

На мой результат оказала влияние неудачная квалификация, однако я рад, что Габи набрал хорошие очки для команды. Мы смогли добиться прогресса и заработать очки в шести гонках подряд. Сейчас мы уверенно держимся в средней группе, что стало результатом напряжённой работы всех в команде. Мы отдохнём во время каникул и вернёмся в борьбу, полностью готовые к новым баталиям», — цитирует Хюлькенберга пресс-служба команды.