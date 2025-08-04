Леклер: «Феррари» поверила в меня и привела в Ф-1, пришло время побеждать

Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер заявил, что по-прежнему видит себя пилотом итальянской команды в будущем.

«Я выступаю за «Феррари», и это многое значит для меня. Я определенно горжусь тем, что являюсь частью этой команды, и моя цель номер один – помочь ей победить. Я многим обязан «Феррари», они поверили в меня и привели в Ф-1. Пришло время побеждать.

Мне небезразличны победы Макса, Оскара и Ландо, но для меня важно вернуть «Феррари» на вершину. И я сделаю всё возможное вместе с Фредом [Вассёром], Льюисом [Хэмилтоном] и остальными», — приводит слова Леклера Sky Sports Italia.

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