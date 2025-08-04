Майк Крак: не ожидал, что уикенд получится таким успешным

Глава гоночной команды «Астон Мартин» Майк Крак подвёл итоги Гран-при Венгрии, отметив важный прогресс команды и неожиданный результат: пятое место Фернандо Алонсо и седьмое — Лэнса Стролла. Такой итог позволил «Астон Мартин» подняться на шестое место в Кубке конструкторов. Об этом Крак рассказал журналистам после гонки.

«Ожидал ли я, что уикенд получится таким успешным? Честно говоря, нет. Обычно за семь дней невозможно переместиться с конца пелотона в его переднюю часть», — приводит слова Крака Mundo Deportivo.

Он добавил, что команда тщательно проанализирует причины скачка в скорости, особенно на фоне сложной гонки в Спа неделей ранее. По словам Крака, на венгерской трассе использовалась более ранняя версия днища, показавшая лучшую эффективность в сочетании с новым передним крылом. Решение об использовании этих компонентов в следующих гонках будет приниматься после детального анализа.